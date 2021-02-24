закрыть
24 февраля 2021, среда, 21:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва намерена при помощи ЕС заблокировать поставки электроэнергии с БелАЭС в Европу

1
  • 24.02.2021, 20:04
Литва намерена при помощи ЕС заблокировать поставки электроэнергии с БелАЭС в Европу

У Литвы есть всесторонняя поддержка Еврокомиссии.

У Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщает литовское Минэнерго со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Требуется новая трехсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", - заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с Симпсон.

Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже. Таким образом, Литва потребляет ее и платит за белорусскую электроэнергию.

"Это создает угрозу проекту синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран, и таким образом препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", - подчеркнул Крейвис.

Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников