Литва намерена при помощи ЕС заблокировать поставки электроэнергии с БелАЭС в Европу 1 24.02.2021, 20:04

У Литвы есть всесторонняя поддержка Еврокомиссии.

У Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщает литовское Минэнерго со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Требуется новая трехсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", - заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с Симпсон.

Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже. Таким образом, Литва потребляет ее и платит за белорусскую электроэнергию.

"Это создает угрозу проекту синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран, и таким образом препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", - подчеркнул Крейвис.

Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для Евросоюза.

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