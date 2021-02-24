Литва намерена при помощи ЕС заблокировать поставки электроэнергии с БелАЭС в Европу

Литва намерена при помощи ЕС заблокировать поставки электроэнергии с БелАЭС в Европу1
- 24.02.2021, 20:04
У Литвы есть всесторонняя поддержка Еврокомиссии.
У Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщает литовское Минэнерго со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
"Требуется новая трехсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", - заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с Симпсон.
Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже. Таким образом, Литва потребляет ее и платит за белорусскую электроэнергию.
"Это создает угрозу проекту синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран, и таким образом препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", - подчеркнул Крейвис.
Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для Евросоюза.