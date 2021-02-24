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Медведь Федор из могилевского зоосада предсказал раннюю весну: он вышел из спячки

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  • 24.02.2021, 20:26
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Медведь Федор из могилевского зоосада предсказал раннюю весну: он вышел из спячки
фото: ТРК «Могилев»

Медведь точно определяет, когда приходит настоящая зима, а когда морозы отступают и весна близко.

В могилевском зоосаде после 40-дневной зимней спячки проснулся медведь Федор, сообщает ТРК «Могилев». В зоосаде Федора считают главным лохматым синоптиком, который точно определяет, когда приходит настоящая зима, а когда морозы отступают и весна близко.

Медведь Федор уже 15 лет живет в Могилевском зоосаде, и работники заметили, что он точно определяет погоду зимой. Если грядут сильные морозы, Федор впадает в спячку. В этом сезоне это произошло 11 января. А уже 20−21 февраля 200-килограммовый «синоптик» вышел из своего зимнего домика. Это означает, что морозы ушли и весна близко, говорят в зоосаде.

А с приходом весны в зоосаде ожидают пополнение. Кроме того, что приплод принесут уже давние обитатели зоосада, учреждение собирается купить енота-полоскуна и альпака.

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