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«Северный поток-2»: один из пяти участников проекта остановил финансирование из-за санкций США

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  • 24.02.2021, 20:36
«Северный поток-2»: один из пяти участников проекта остановил финансирование из-за санкций США

Компания вложила в проект 730 млн евро и дальнейшие выплаты не планируются.

Немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea, которая является одной из пяти участников проекта российского газопровода "Северный поток-2", заявила о прекращении финансирования из-за санкций США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в годовом отчете на сайте компании.

В документе указывается, что компания вложила в проект 730 млн евро и дальнейшие выплаты не планируются.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 AG составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA). США решили поставить проект Nord Stream 2 в более широкие геополитические рамки и угрожают всем отраслям или сторонам, участвующим в проекте санкциями", - говорится в отчете.

Немецкая компания предоставляла кредиты на строительство трубопровода вместе с еще четырьмя крупнейшими европейскими энергетическими компаниями - Engie, OMV, Shell и Uniper. Каждая из этих компания должна была вложить до 950 млн евро.

В отчете также отмечается, что последние события в США могут иметь последствия для сроков строительства "Северного потока-2".

"Ожидается, что правительство США примет агрессивный подход к подрядчикам проекта. В маловероятном случае, если проект не завершится и/или "Северный поток-2" не сможет обслуживать займы, существуют договорные положения, которые ограничивают финансовый риск для Группы", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США. Среди них называлась и "Munich Re".

Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.

Впрочем, в "Газпроме" начали признавать, что для проекта появились риски.

На днях Украина и Польша вместе призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2".

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