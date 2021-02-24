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В Германии перехвачена крупнейшая партия кокаина за всю историю Европы

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  • 24.02.2021, 21:12
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В Германии перехвачена крупнейшая партия кокаина за всю историю Европы
фото: SCANPIX/REUTERS

Наркотик был спрятан в консервные банки.

Таможня обнаружила в порту города Гамбург 16 тонн запрещенного психоактивного вещества. Оно находилось в пяти контейнерах, привезенных из Парагвая, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

Груз был найден 12 февраля, данные переданы зарубежным коллегам.

Благодаря этому 21 февраля в бельгийском Антверпене обнаружили и конфисковали другую огромную партию — более чем 7 тонн вещества.

Сообщается, что наркотик был спрятан в консервные банки. Задержан по меньшей мере один человек — 28-летний гражданин Нидерландов.

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