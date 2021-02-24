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США возвращаются в Совет ООН по правам человека

  • 24.02.2021, 22:40
США возвращаются в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь США прокомментировал решение администрации Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по поводу решения США добиваться избрания в Совет ООН по правам человека, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты привержены миру, в котором права человека защищены, их защитники превозносятся, а нарушители, привлекаются к ответственности, – подчеркнул Блинкен. Мы не можем отстаивать уважение к правам человека в одиночку. Лучший способ добиться этого – работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру. Президент Байден привержен внешней политике, которая объединяет наши демократические ценности с нашим дипломатическим лидерством и сосредоточена на защите демократии и прав человека».

«Сегодня администрация сделала важный шаг в этом направлении, объявив о намерении добиваться избрания в Совет ООН по правам человека, начиная с января 2022 года, – продолжал глава внешнеполитического ведомства. – Соединенные Штаты давно являются борцом за права человека. В случае избрания в Совет по правам человека мы воспользуемся этой возможностью, чтобы стать ведущим голосом в Совете для продвижения уважения к правам человека».

«Совет по правам человека является важным многосторонним форумом, призванным содействовать международным усилиям в области прав человека, и играет важную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека. Совет по правам человека должен поддерживать тех, кто борется против несправедливости и тирании, от расследований злоупотреблений в Сирии и Северной Корее до поощрения прав человека женщин, ЛГБТКИ и других меньшинств, а также борьбы с расизмом и религиозными преследованиями», – подчеркнул Блинкен .

«Мы также признаем существующие в Совете проблемы, включая неприемлемую предвзятость по отношению к Израилю и правила членства, которые позволяют странам с ужасающей ситуацией в области прав человека занимать места, которых они не заслуживают», – напомнил госсекретарь США. «Однако, – отметил он, – для того, чтобы добиться улучшений и развивать важную деятельность Совета, эффективнее всего быть его членом».

«Мы стремимся вернуться в Совет по правам человека, чтобы работать плечом к плечу с нашими союзниками и партнерами, делая все, чтобы этот важный орган соответствовал заявленной цели. Мы делаем это с решимостью слушать, учиться и работать для создания мира, в котором права человека будут соблюдаться повсеместно», – заявил госсекретарь США.

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