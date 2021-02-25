Медики нашли неожиданный способ облегчать течение коронавируса 25.02.2021, 8:21

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Метод позволяет избежать контролировать цитокиновый шторм.

Исследователи научились значительно облегчать течение коронавируса с помощью экстракта спирулины, рода синезеленых водорослей. Об этом пишет израильская газета Jerusalem Post (перевод — lenta.ru).

Так, ученые утверждают, что экстракт фотосинтетически обработанной спирулины эффективен при подавлении цитокинового шторма. Он возникает при реакции иммунной системы на попадание коронавируса в организм и способен привести к летальному исходу.

По данным ученых, контроль и смягчение цитокинового шторма может способствовать снижению летальности COVID-19. Так, согласно выводу исследователей, натуральные водоросли могут уменьшить воспаления, в то время как синтетические лекарства вызывают в организмах больных негативную реакцию.

Как пишут авторы материала, если польза спирулины будет впоследствии доказана, ее можно будет применять при лечении других типов коронавируса и гриппа.

Ранее исследования европейских ученых показали, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20 процентов. Этот ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК, что, наоборот, увеличивает вероятность осложнений от коронавирусной инфекции.

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