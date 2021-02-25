Сочинский провал: аттракцион «дайте денег» больше не работает 17 25.02.2021, 12:40

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Последствия этого скоро дадут о себе знать.

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи оказалась не очень информативной, но последствия ее очень важны. Об этом экономист Сергей Чалый рассказал в передаче «Экономика на пальцах» на портале tut.by

— Удивительные переговоры в Сочи. Я редко когда встречался с таким non-event при том, что нам анонсировали долгие (и видимо содержательные переговоры). Кстати, переговоры правителей, как правило, короткие, они подключаются, когда все подготовлено на уровне специалистов. А общаться очень долго имеет смысл, когда речь не про работу, а про отпуск. Поехали люди на лыжах покататься, пообедать вместе. И заодно выход для прессы сделать, который, кстати, на прошлых переговорах не планировался, а сейчас был в программе одним из немногих рабочих моментов, — рассуждает Сергей Чалый.

Ожидания от встречи у экспертов были разные. Но закончилось пока ничем.

Вернулись старые добрые времена, когда общение Путина с Лукашенко сводилось к тому, что кашка на воде — вкусная, — говорит Чалый, добавляя, что принимать всерьез упоминание подзабытых было интеграционных дорожных карт пока сложно из-за отсутствия реальной информации.

Но главный вывод из провальной сочинской встречи: аттракцион «Получение денег из Путина» больше не работает.

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