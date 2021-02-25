Как Литва слезла с «газпромовской» иглы 1 Андрей Венгеров, «Завтра твоей страны»

25.02.2021, 9:51

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фото: Shutterstock

Хороший пример для Беларуси.

Для Беларуси, которая за последние двадцать лет вошла в топ-40 стран мира по потреблению природного газа и в тройку его импортеров из России, наступившая в 1994 году зависимость от единственного поставщика является угрозой не только экономической, но и политической независимости. Первоначальная дешевизна топлива, поставляемого Россией в рамках союзнических обязательств, позволила Минску с 2005 года удвоить его закупки и, соответственно, потребление. Однако падение мировых цен на природный газ, которое наблюдается в последние годы, создало из российского импорта по «специальной цене» дополнительную нагрузку на бюджет, а переговоры по снижению стоимости превратились в политический рычаг влияния Москвы на Минск.

Как менялись объемы импорта «газпромовского» газа Беларусью и Литвой

Избавление от этого рычага Кремля стало целью действий Литвы в газовой отрасли. Несмотря на критику и некоторые негативные последствия, эксперты считают, что официальный Вильнюс добился ее. Причем сделать это ему было гораздо сложнее, чем большинству других клиентов «Газпрома», включая Беларусь. Ведь параллельно Литве приходилось решать вопрос поиска новых источников энергии из-за закрытия Игналинской АЭС. В советские времена она обеспечивала около 70% потребностей республики в электроэнергии.

В 1999-2007 годах разница между объемами газа, ежегодно покупаемого у «Газпрома» Беларусью и Литвой, составляла в среднем 5,4 раза.

Как видно из первой таблицы, оба государства наращивали импорт из России.

Литва таким образом решала проблему постепенного вывода из эксплуатации блоков Игналинской АЭС. Беларусь получила от России газ, приближенный по цене к внутрироссийской, и не ограничивала себя в его закупках и применении. Правда, для этого пришлось начать продавать свои магистральные газопроводы. Договор о продаже первых 50% акций «Белтрансгаза» «Газпрому» был официально подписан в 2007 году. И с этим связан резкий скачок импорта в 2005-2007 годах.

В 2008-2015 годах — этот период ограничен вводом Литвой терминала сжиженного природного газа (2014) и фактической ликвидацией монополии «Газпрома» (в 2015 году подписан контракт с норвежской Statoil), ежегодная разница в импорте выросла в среднем до 7,4 раза.

В последние пять лет Литва значительно сократила закупки «газпромовского» газа. И это обусловило то, что разница в объемах ежегодного импорта ею и Беларусью увеличилась в среднем в 18,2 раза.

Импорт Беларусью и странами Балтии природного газа «Газпрома» в 2016-2020 годах (в млрд. куб.м.)

Как Литве удалось уменьшить зависимость от «Газпрома»

В успешной тактике нашей соседки две составляющие и третья – на подходе.

Возобновляемые источники энергии. Первая из них – увеличение доли использования возобновляемых источников энергии. Руководство Литвы поставило целью к 2020 году 23% производимой в стране энергии генерировать из местных ресурсов. Цель была выполнена уже в 2014 году, и сегодня возобновляемые источники обеспечивают, по разным оценкам, от 25 до 30% производства электро-и-теплоэнергии в стране.

Свыше 80% энергии из возобновляемых источников дает использование биомассы: по ее применению Литва является одним из лидеров в Евросоюзе. Литва вырабатывает практически все возможные для нее виды альтернативной энергии – ветра, воды, солнца, геотермальной, биогаза. Литовские компании, наработав опыт дома, активно внедряют его в соседних странах. Они приняли активное участие в реализации финансируемых международными организациями проектов по переводу котельных белорусских городов и предприятий на биомассу и самостоятельно инвестируют в этот сектор в Беларуси. Выделяется Modus Group, построившая в Беларуси одну из мощнейших солнечных электростанций и реализовавшая программу внедрения на предприятиях Агропромышленного холдинга Управления делами президента Беларуси биогазовых комплексов.

Терминал сжиженного природного газа. Региональный проект, реализованный Литвой в 2014 году в интересах и соседних балтийских стран, положил конец монополии «Газпрома» по поставкам газа в эту страну.

Расположенный в Клайпеде терминал находится в управлении государственной компании Klaipedos nafta и занимается регазификацией СПГ и передачей сырья в газопроводы Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. В 2020 году оператор реализовал рекордный объем природного газа с момента своего запуска в эксплуатацию. По словам директора Klaipedos nafta Дарюса Шиленскиса, это составило более 70% от всего потребленного природного газа в Литве.

Мощность терминала 3,75 млрд. куб. позволяет полностью закрыть потребности Литвы, а также большую часть потребления природного газа в Латвии и Эстонии.

Чаще всего СПГ-терминал получает сырье из Норвегии, США и России. Но в последнем случае поставщиком является независимый российский добытчик компания «Новатэк». Газ «Новатэка» в основном предназначен для производства удобрений на заводе Achemos.

Беларусь могла стать совладельцем СПГ-терминала. В 2009-2010 годах в разгар очередной «газовой войны» с Россией по распоряжению тогдашнего премьер-министра Сергея Сидорского была даже создана рабочая группа, которая обсуждала возможность присоединения Беларуси к инвестированию в клайпедский проект с расширением его мощностей до 8 млрд. куб. метров.

Газопровод GIPL. В конце 2021 года Литва сможет получать альтернативный газ и по трубопроводам. Именно к этому времени предполагается завершить строительство газопровода GIPL между этой страной и Польшей.

Его протяженность составляет 165 километров. Проект стоимостью 558 млн евро финансируется Евросоюзом, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. По газопроводу можно будет транспортировать газ как в направлении стран Балтии (2,4 млрд. кубометров в год), так и в сторону Польши (1,9 млрд. куб. метров).

Благодаря GIPL, Литва и другие балтийские страны интегрируются в газовый рынок Евросоюза, тем самым полностью или до минимума уменьшая влияние «Газпрома».

Андрей Венгеров, «Завтра твоей страны»

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