Каждому жителю Гонконга дадут по $645 долларов, чтобы стимулировать потребление 1 25.02.2021, 10:07

Фото: EPA

Мера связана с желанием оживить экономику в условиях пандемии.

Власти Гонконга потратят больше 120 млрд гонконгских долларов ($ 15,5 млрд) в этом финансовом году, чтобы стимулировать экономику, которая уже два года находится в рецессии. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Эпидемия [коронавируса] все еще с нами, и экономике предстоит преодолеть рецессию», — сказал министр Гонконга по финансовым вопросам Пол Чан. По его словам, за прошедший год экономика мегаполиса сократилась на 6,1% — это рекордное падение за всю историю наблюдений.

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике специального административного района КНР и вызвала много неопределенностей для бизнеса. При этом Гонконг вступила в стадию рецессии еще осенью 2019 года из-за массовых антиправительственных протестов.

Чан назвал главными задачами правительства сдерживание эпидемии коронавируса и продвижение программы вакцинации, «чтобы люди и бизнес смогли встать на ноги».

В рамках поддержки экономики правительство Гонконга будет ежемесячно в течение пяти месяцев выдавать всем жителям старше 18 лет по купону номиналом в 1000 гонконгских долларов — в сумме это составит около $ 645. Ваучеры могут быть использованы только через электронные платежные инструменты с местными продавцами, уточняет Hong Kong Free Press.

Помощь получат около 7,2 млн человек, а ее суммарный объем оценивается в $ 4,6 млрд. С момента начала пандемии коронавируса в Гонконге при населении 7,9 млн человек 10 890 переболели инфекцией, 197 человек умерли.

В феврале прошлого года власти Гонконга уже прибегали к прямой поддержке жителей, приняв решение выдать по 10 тысяч гонконгских долларов ($ 1200). Эта мера также была рассчитана на стимуляцию потребительского спроса, снизившегося из-за пандемии и ограничительных мер.

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