Путин присвоил военному преступнику звание генерал-полковника 7 25.02.2021, 10:26

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«Ихтамнет» действовал в ОРДЛО под псевдонимом «Тамбов».

Просматривая указ президента РФ Владимира Путина о присвоении очередных генеральских званий силовикам, буквально с первой же фамилии мы натыкаемся на печально знакомого нам персонажа. Звание генерал-полковника получил Кузовлев Сергей Юрьевич, пишет в статье на сайте sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Дело в том, что Кузовлев известен как командующий российскими оккупационными войсками на территории ОРДЛО в период 2014-2015 годов, а именно 2 АК в Луганске и был известен как Игнатов Сергей Юрьевич, «Тамбов», «Игнатов». За участие в боевых действиях по оккупации Украины Кузовлев получил повышение по должности.

С июля 2015-го по август 2016 года данный персонаж занимал должность командующего 20-й армией (Воронеж) Западного ВО (Санкт-Петербург) ВС РФ, потом становится командующим 58-й армией (Владикавказ) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ, а сейчас уже первый заместитель командующего Южного ВО ВС РФ.

Стоит так же отметить, что этот персонаж принимал активное участие в обеих чеченских войнах, в 1995 и 2000 годах.

Вот такой послушный “тамбовский волк” (родной город Тамбов) на цепи кровавого режима, не первый год, перемалывающий гражданское население гусеницами войн. Зато, дослужился, как видим, до генерал-полковника. Военный преступник с генеральскими погонами – лицо российской армии.

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