«Двузначная инфляция в Беларуси точно обеспечена» 1 25.02.2021, 10:34

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После «заморозки» цены будут расти еще быстрее.

«Когда я тебе вчера говорил, что продавцы начнут повышать цены превентивно, не дожидаясь пока они попадут под заморозку, я думал, что недели две, как минимум, в запасе есть. Что это как-то будет постепенный процесс. Сегодня одно чуточку подорожало, завтра – другое. Но что торговые сети начнут повышения прямо в тот же день, мне даже в голову не приходило. Это ведь уже уровень доверия к правительству не на 3%. Это где-то в области отрицательных величин. Вот сейчас властям надо еще попробовать успокоить людей. Сказать, что не допустят роста цен. Тогда двузначная инфляция нам точно обеспечена», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Кстати, вчерашнее постановление о замораживании цен, возможно, означает, что кое-кто, как и обещал, не просил у Путина денег. Вот вообще не просил. Ни одной копейки, не то что трех миллиардов. Собственно, я даже не понимаю, чему ты удивляешься? Он же обещал не просить, вот и не просил. Не просил, так и не дали. Короче, внимательно следи за руками, дальше будет длинная цепочка предположений о причинах и следствиях. (Но она работает, только если в постановлении о замораживании цен в принципе был какой-то план и смысл, а не желание утереть нос авторам учебников экономики за 1-й курс).

Ты помнишь, что долги белорусских предприятий сейчас уже чуточку больше, чем весь запланированный на этот год ВВП. А мусорные, будем уже говорить без эвфемизмов, долги крупных предприятий составляют 14 процентов от ВВП. И это такой навес, который, если он вдруг начнет падать, может похоронить под собой всю белорусскую экономику. Ну, или по крайней мере, банки и финансовую систему. Хотя, если он похоронит банки, то от экономики мало что останется.

Чтобы навес не упал, правительству нужно все время ставить подпорки – выдавать кредиты для погашения самых срочных и крупных долгов. Вот если бы случилось так, что Лукашенко сумел бы переступить через свою гордость и попросил кредит, а Путин вдруг взял и согласился его дать, то правительство могло бы использовать в качестве таких подпорок российские деньги. Но, видимо, через гордость он переступить не смог, а с Воландовским рецептом не прокатило – сами ничего ни предлагать, ни давать не стали.

А без российских денег правительству надо же искать внутренние резервы. Доить банки бесконечно нельзя. С такими темпами банкам самим скоро понадобятся подпорки. В бюджете, мы с тобой это знаем, а они знают еще лучше чем мы, денежного изобилия тоже не наблюдается. И единственное место, где можно изыскать дополнительные финансовые ресурсы – это Национальный банк. Потому что у Национального банка есть такая волшебная штука, которая умеет делать деньги прямо из воздуха. Мы ее еще называем печатным станком.

Но, когда этот станок включаешь, у него есть один неприятный побочный эффект – курс рубля начинает падать, а цены, совсем наоборот, начинают расти. Так, возможно, чтобы они росли не хаотически, правительство и решило превентивно позаботиться о частичной заморозке. В самом деле, ну как им было догадаться, что после заморозки цены будут расти еще быстрее?

Лукашенко не просил у Путина денег 22-го февраля. Потом, на следующий день, не просил снова, только уже по телефону. Правительство приняло свое постановление 23-го. А официально опубликовали его в первые секунды 24-го. Не то чтобы в этой публикации была какая-то неприличная поспешность, но все остальные постановления, опубликованные в этот день, были приняты 12-го февраля, 11-го февраля и даже 2-го февраля. Официальная публикация – это условие вступления постановления в силу. И раз власти так суетились, чтобы заморозить цены поскорее, возможно и со всеми остальными мерами «финансовой стабилизации предприятий» тоже не будут долго тянуть.

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