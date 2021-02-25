Ученые обнаружили на рисунке из древнеегипетского захоронения неизвестную ранее птицу 1 25.02.2021, 10:59

Египетские произведения искусства — единственное свидетельство существования этой птицы.

Вглядевшись в изображения возрастом в 4600 лет, украшавшие стены гробницы древнеегипетского принца, биолог открыл неизвестный ранее вид гуся.

Хотя археологи изучали изображения водоплавающих птиц на фресках, найденных в ходе раскопок древнеегипетского Мейдиума, с момента их обнаружения в 1871 году, интерес, проявленный к ним эволюционным биологом принесло новое открытие, пишет «Вокруг света. Украина».

Уже довольно давно было обнаружено, что на фресках в погребальных камерах принца четвертой династии Нефермата I и его жены Итет есть изображения странной птицы в которой не удавалось опознать ни один из известных видов. В то же время остальные животные и птицы были прорисованы на них очень тщательно, и вполне узнаваемы. Собаки, быки, леопарды и белые антилопы — аддакс, были изображены с удивительным обилием деталей.

Изображения неопознанных птиц присутствовали на знаменитой фреске, известной, как «Гуси Мейдум» которую историки считают одним из шедевров египетского искусства, дошедших до нас. Но их видовая принадлежность не привлекали особого внимания – мало ли как художник мог нарисовать гусей. Возможно, неизвестные птицы так и не вызвали бы к себе интереса, если бы в прошлом году фреска не попалась на глаза биологу Энтони Ромилио из Университета Квинсленда в Австралии.

Ромилио понял, что перед ним не индивидуальное видение художника, а вполне точное изображение нескольких видов птиц, включая неизвестный ранее вид. Он проанализировал изображения гусей в Музее египетских древностей в Каире с точки зрения биолога. Результаты его исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Две из трех птиц, обращенных влево, были уверенно опознаны как большие белолобые гуси (Anser albifrons ), все еще широко распространенные в Северном полушарии.

Идентичность первой и последней птиц на картине оказалась несколько сомнительна: это мог быть либо серый гусь (A.anser ) — предок большинства домашних гусей, либо бобовый гусь ( A.fabalis ).

Зато две серо-красные птицы чуть меньшего размера, смотрящие вправо, оказались очень интересными. Они имеют сходство с краснозобыми гусями (Branta ruficollis ), редкими птицами, встречающимися в Западной Европе, но в то же время определенно не являются ими по целому ряду признаков.

Но сомнения оставались. Какие-либо останки этого вида на древнеегипетских раскопках обнаружены не были, а классификация по одному только рисунку не являлась надежной. Тогда Ромилио использовал объективную схему для сравнения тринадцати видимых характеристик каждого животного по шкале несходства, называемой «критериями Тобиаса».

«Это очень эффективный метод определения видов — с использованием количественных измерений основных характеристик птиц — и он значительно повышает ценность информации для зоологической и экологической науки», — пишет Ромилио в своей статье.

Судя по его оценке, пара спорных птиц слишком сильно отличается от краснозобых гусей, чтобы их можно было сопоставить с ними, даже с поправкой на возможность художественной интерпретации.

Что касается того, какие же все-таки птицы могли быть изображены на картине, то их увеличенные боковые перья достаточно уникальные, чтобы предположить принадлежность этих птиц к неизвестному виду.

На сегодняшний день, египетские произведения искусства — единственное свидетельство существования этого необычного гуся. Что с ним случилось — загадка, которую еще предстоит разгадать.

Поиск подсказок о вымерших и живых животных в древних произведениях искусства, включая наскальные рисунки возрастом в десятки тысяч лет, — один из способов, с помощью которого биологи могут отслеживать изменения в распространении и ареале диких животных, а экологи могут отслеживать изменения климата. Это особенно касается тех областей Земли, где климат, а, следовательно, и животный мир претерпевали значительные изменения. Тысячи лет назад северные части Африки были намного зеленее, чем сегодня, и даже негостеприимный песчаный ландшафт Сахары когда-то был раем для фермеров.

Секреты истории Египта все еще могут скрываться среди коллекции произведений искусства той эпохи, просто ожидая, пока нужная пара глаз присмотрится к ним достаточно внимательно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».