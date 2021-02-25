Борис Желиба: Если начнется новый обвал рубля, то спасать его будет уже нечем 2 25.02.2021, 11:17

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Борис Желиба

Финансовая «подушка» в Беларуси израсходована.

В понедельник 22 февраля в Сочи состоялась встреча Лукашенко и Путина. Итоговой пресс-конференеции по ее окончании не состоялось, как и не последовало официальных сообщений о результатах переговоров.

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии udf.by отметил, что из-за отсутствия официальных сообщений о результатах переговоров в Сочи о них приходится догадываться по обрывкам информации.

«Думаю, разговор насчет выделения очередного кредита, что официально не подтверждали, все же был. Беларуси нужна финансовая подушка. В прошлом году она была израсходована, золотовалютные резервы снизились. Сейчас баланс вроде бы есть, но если возникнет угроза обвала белорусского рубля, то спасать его будет уже нечем. Поэтому кредит остается очень нужным. Но нам остается только догадываться, к чему пришли стороны, дадут ли кредит или Путин еще будет размышлять», – сказал Желиба.

О чем стороны могли конкретно договориться, так это о перенаправлении большей части транзита белорусских нефтепродуктов в российские порты взамен портов стран Балтии.

«Самый большой минус этих договоренностей даже не в том, что эта логистика хуже, а в том, что перевозка будет осуществлять РЖД, это потеря для Белорусской железной дороги. Это не экономическое, а чисто политическое решение», – отметил Желиба.

Какой вывод он сделал после слов Лукашенко о работе над дорожными картами по углублению интеграции?

«В Сочи Лукашенко старался понравиться Путину: мы их обновим, модернизируем. Но исполнение так называемой 31-й дорожной карты, где предусмотрен в том числе переход на единую валюту, во многом лишит нас государственного суверенитета», – полагает Желиба.

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