Кеннеди «заказал» Хрущев? 25.02.2021, 11:35

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Джон Кеннеди

В США вышла новая книга об убийстве президента США.

Мир знает уже груду теорий убийства президента США Джона Кеннеди. Новую подбросили посол Джеймс Вулси, который руководил ЦРУ с 1993 по 1995 год и генерал-лейтенант Ион Михай Пачепой, бывший исполняющий обязанности начальника шпионской службы коммунистической Румынии. Они написали книгу Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой, сообщает korrespondent.net.

«Ли Харви Освальд был агентом КГБ, которому советский лидер Никита Хрущев лично дал указание убить президента Кеннеди. Вскоре после этого Советы изменили свое мнение, и Освальду велели отказаться от этого плана. Но Освальд, питая слепую любовь ко всему советскому, отказался», - описывает The New York Post версию убийства Кеннеди, озвученную в книге.

Доказательства

Авторы утверждают, что все доказательства, подкрепляющие их версию, содержатся в 26-томном докладе Комиссии Уоррена (президентской комиссии по расследованию убийства Кеннеди), но поскольку большая его часть «закодирована», до сих пор никто не понимал их значения.

«Расшифрованные, эти свидетельства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским куратором, «товарищем Костиным», - пишут авторы, - который... состоит в 13-ом отделе КГБ, ответственном за покушения за границей».

По словам авторов, СССР завербовал Освальда в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. После нескольких лет работы на Советский Союз в секретных миссиях, включая предоставление информации, которая позволила им сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 1960 году, в 1962 году ему было поручено самим Хрущевым, начать подготовку к убийству президента Кеннеди.

«Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его, в конце концов, убедили вернуться в США, чтобы совершить покушение на президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать, - говорится в книге. - Освальд... получил советскую жену и отправился обратно в США в июне 1962 года».

По утверждению авторов, где-то между июнем и апрелем 1963 года Советы изменили свое мнение и отозвали задание. Освальд, однако, был слишком фанатичен и собирался довести дело до конца.

«Освальд знал, что Никита Хрущев, лидер Советского Союза, рая и нового дома Освальда, доверил ему эту задачу, и он был уверен, что справится с этим, - пишут авторы. - К этому времени, однако, КГБ и руководство страны поняли, что безумные идеи Хрущева создают ужасную репутацию для их страны... еще один неверный шаг вспыльчивого Хрущева - и может начаться ядерная война».

Слабая аргументация

Авторы не приводят никаких доказательств в подтверждение приказа об убийстве или приказа изменить курс. Зато они предлагают доказательства, часто в форме писем, встречи Освальда с агентами КГБ и других приготовлений возвращения Освальда и его семьи в Советский Союз после того, как он завершит свою миссию.

В одном из таких писем Освальд писал в советское посольство 1 июля 1963 года с просьбой выдать отдельные визы для него, его жены и дочерей. Авторы считают, что это ясно дает понять, что «Освальд хотел отправить свою жену и детей обратно в Советский Союз до покушения на президента Кеннеди, и что он запрашивал отдельную въездную визу для себя, чтобы использовать ее после выполнения своей миссии».

Другое письмо, датированное 9 ноября того же года - то есть всего за две недели до убийства Кеннеди - было написан после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико, он ссылается на встречу с «товарищем Костиным», которого авторы называют «Валерием Костиковым, опознанным как сотрудника 13 отдела Первого главного управления КГБ».

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