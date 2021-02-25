«Армия с народом»: Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна 5 25.02.2021, 11:41

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Никол Пашинян

Под заявлением подписались более 40 высокопоставленных военных.

Как сообщают армянские СМИ, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.

«Генеральный штаб Вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы.

Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

Армия всегда была с народом, как и народ с армией», – говорится, в частности, в заявлении.

Под заявлением подписались более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян.

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