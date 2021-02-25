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Иван Ургант высмеял неадекватного «ябатьку», военкома Кривоносова

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  • 25.02.2021, 11:52
  • 6,260
Иван Ургант высмеял неадекватного «ябатьку», военкома Кривоносова
Андрей Кривоносов

Российский телеведущий прокомментировал дикий «ритуал», устроенный полковником во время эпидемии коронавируса.

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант обратил внимание на историю военкома Гомельской области Андрея Кривоносова. На ВНС он получил «заряд энергии» от Лукашенко и поделился им с гомельскими военнослужащими.

24 февраля в передаче «Вечерний Ургант», которая выходит на российском «Первом канале», был показан ролик, на котором Кривоносов передает «заряд энергии» военнослужащим.

— Очень приятно, что коронавирус и границы закрыты, [а] нет перебоев в поставках продуктов в белорусскую армию. Это во-первых. В хорошей форме находится армия. Во-вторых, все-таки жалко, что Лукашенко не поцеловал этого полковника. Вот это жалко. Это видео я бы тоже посмотрел, — прокомментировал это видео Ургант.

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