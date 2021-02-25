Ученые рассказали о необычном сходстве в поведении шимпанзе и людей 25.02.2021, 12:06

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Фото: Getty Images

Японские исследователи рассказали о необычном поведенческой особенности.

Склонность к укреплению групповых связей перед лицом внешней опасности, возможно, досталась нам от общих предков с шимпанзе. Исследования японских ученых показывают, что эти животные тоже любят сплачиваться перед общим врагом.

Работа опубликована в журнале PLOS One. Политологам и психологам давно известно, что любой коллектив — от рабочей бригады до целой страны — имеет свойство укреплять внутригрупповые связи перед лицом общего внешнего врага. Проще говоря, чтобы сплотить нацию, нужно показать ей некое внешнее «зло», от которого происходят «все беды», пишет Naked science.

В этом случае люди забудут о личных проблемах, у них появится невиданная до сих пор стойкость к переживанию любых трудностей, проснется дух патриотизма. Манипуляция этой чертой, присущей человеку, может быть использована политиками в корыстных целях, а может оказаться крайне полезной. Например, при вооруженных конфликтах.

Известно, что у некоторых животных тоже укрепляется сплоченность внутри группы перед лицом внешней опасности, но далеко не у всех. Чтобы выяснить, как обстоят дела у наших ближайших родственников — шимпанзе, — ученые из Киотского университета (Япония) провели эксперимент с участием пяти групп этих животных.

Всего в исследовании приняли участие 29 особей обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes) — 17 самцов и 12 самок, содержащихся в неволе при Киотском университете. Животные слушали крики других, незнакомых шимпанзе, а также карканье ворон (в качестве контрольного условия). После этого обезьянам давали пищу таким образом, чтобы спровоцировать небольшую конкуренцию за нее.

Всесторонне проанализировав межгрупповые контакты животных до и после того, как они слушали звуки других особей своего вида и ворон, ученые пришли к выводу, что «образ внешнего врага», представленного криками других шимпанзе, делает группу более сплоченной, чего не наблюдается в случае карканья ворон. При этом у приматов фиксировали повышение уровня стресса, который, однако, не выливался в стычки с сородичами даже при условии некоторой нехватки еды. Наоборот, животные больше контактировали друг с другом, чем в «спокойные» времена.

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