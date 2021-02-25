«Северный поток – 2» практически иссяк 2 25.02.2021, 12:26

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Опубликован список компаний, покинувших проект.

Агентство Reuters опубликовало список компаний, отказавшихся от участия в проекте "Северный поток – 2". По данным агентства, этот перечень содержится в докладе, направленном администрацией президента США Джо Байдена в Конгресс на прошлой неделе.

Всего в списке значатся 18 фирм. Среди них французская страховая AXA Group и американская нефтесервисная Baker Hughes. Кроме того, в перечне значатся германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, международная cертификационная и классификационная Det Norske Veritas (DNV GL), швейцарская Zurich Insurance Group. Также в перечень включены: AEGIS Managing Agency, Arch Insurance, Aspen Managing Agency, Beazley Furlonge, Canopius Managing Agents, Chaucer Syndicates, Chubb Underwriting Agencies, Hiscox Syndicates, Markel Syndicate Management, MS Amlin Underwriting, Tokio Marine Kiln Syndicates, Travelers Syndicate Management.

Как ранее сообщили американские и германские СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США, по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из проекта "Северный поток – 2". Это сделано в связи с угрозами со стороны США ввести санкции против его участников.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс называл другое число и приводил несколько другую формулировку – он говорил, что свыше 15 юридических лиц "добросовестно прилагали усилия, чтобы свернуть деятельность", связанную со строительством газопровода.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против российского трубоукладочного судна "Фортуна", участвующего в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Помимо "Фортуны" под санкции попал ее зарегистрированный собственник – компания "КВТ-РУС".

19 января в "Газпроме" признали, что проект газопровода "Северный поток – 2" может быть приостановлен или даже окончательно свернут.

18 января сообщалось, что природоохранные организации через суд обжаловали выдачу германским морским и гидрографическим агентством разрешения на достройку российского гибридного проекта "Северный поток – 2". Подача жалоб приостанавливает действие документа, который разрешает работы по российскому газопроводу в Германии.

1 января Сенат Конгресса США преодолел вето президента страны Дональда Трампа. Под санкции попали компании многих стран – те, кто помогают в работе трубоукладочных судов, например продают, арендуют, чинят и страхуют такие объекты.

В ноябре Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой сказано, что проекты российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток – 2" направлены на подрыв энергетической безопасности Европы.

Первоначально газопровод, прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. По разным оценкам, проект готов на 93-97 процентов.

США ввели санкции против "Северного потока – 2" в конце 2019 года. После этого европейские подрядчики "Газпрома", которые занимались укладкой трубопровода, прекратили работу и отозвали суда, например, швейцарская компания AllSeas. Российские власти тогда заявили, что РФ способна самостоятельно достроить газопровод. После этого в США появились еще несколько проектов санкций против "Северного потока – 2", которые предлагали конгрессмены: первый был предложен сенаторами, а второй, более мягкий, подготовили члены палаты представителей.

В октябре США расширили санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". Санкции теперь будут применяться, в том числе против компаний, предоставляющих услуги, мощности или финансирование для улучшения или установки оборудования судов, которые будут продолжать строительство трубопровода по дну Балтийского моря.

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