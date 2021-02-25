Экономист Катерина Борнукова: Скорее всего, мы увидим резкий рост цен в Беларуси 25.02.2021, 13:17

Правительство только подлило бензина в костер.

Правительство Беларуси заморозило цены на социально значимые товары первой необходимости и ряд лекарств.

До конца февраля 2021 года юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям запрещено повышать цены на 62 вида продуктов и 50 лекарств. А с 1 марта изменение цен на эти товары допустимо не более чем на 0,2% в месяц.

Справится ли правительство с удержанием цен, что скрывается за этим решением и чем оно чревато, «Настоящему Времени» рассказала академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

– Цены действительно поползли вверх, январь к январю на 7,7%, это достаточно высокий показатель, – объясняет Борнукова. – Наш национальный банк стремится к пятипроцентной инфляции за год. Поэтому есть причины беспокоиться. Кроме того, на мировых рынках растут цены на продовольствие, само государство повысило налог на добавленную стоимость на некоторые категории товаров в этом году. Видимо, таким образом решили приостановить рост цен.

– Рынок уже как-то отреагировал на это решение?

– Пока реакции не видны невооруженным взглядом, но на форумах, в чатах бизнес обсуждает, что цены надо повысить превентивно. Цены будут контролироваться, фиксироваться, поэтому многие магазины с утра уже повышали цены на всякий случай. Скорее всего, мы увидим резкий рост цен.

В Беларуси в последние полгода все живут в ожидании экономического кризиса

Ну и, конечно, возник ажиотажный спрос на некоторые товары. Это связано с тем, что люди помнят, как это было в 1980-х годах, когда контроль цен приводил к дефициту. К счастью, пока этот контроль цен введен на очень небольшой ассортимент, вряд ли мы увидим пустые полки супермаркетов, но определенные категории товаров могут вполне либо пропасть, либо оказаться в урезанном ассортименте.

– Рост цен и возможный дефицит – вы уже назвали эти возможные последствия, а еще какие?

– Кроме того, это очень встревожило людей. Дело в том, что в Беларуси в последние полгода все живут в ожидании экономического кризиса, люди ждут высокой инфляции и девальвации. И, конечно, когда государство говорит: "Мы сейчас будем административно контролировать цены", все думают: "Ой, наверное, что-то плохое произошло и, наверное, наконец-то этот кризис наступит". И это может вызвать очередной всплеск, например, спроса на валюту.

В такой ситуации очень нестабильных ожиданий это подлило бензина в костер негативных ожиданий.

– В этом решении, по вашим оценкам, больше политики или экономики?

– Тут сложно понять, подобные решения в Беларуси принимали и в прошлом, даже в 2020 году весной. Буквально через несколько недель или месяцев эти решения обычно смягчались. Ограничение на рост цен в 2020 году заменилось ограничениями на наценки. Не очень понятно, на что сейчас рассчитывают: действительно остановить рост цен, и тогда мы действительно будем иметь все те проблемы, о которых я говорила; или расчет на то, чтобы послать какой-то сигнал рынку, тем же ретейлерам, прекратить поднимать цены так быстро. Возможно, это больше политический шаг, мы все больше слышим о планах перевести экономику с рыночных на более административные рельсы.

Заморозка цен в Беларуси коснется таких товаров, как рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторые виды колбасы, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.

В списке лекарств, на которые ограничили повышение цен, оказалось 50 позиций. Среди них "Амоксициллин", "Азитромицин", "Анальгин", "Арпетол", "Ксилин", "Омепразол", "Эссенцикапс".

По итогам прошлого года в Беларуси сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года – 7,4%. Озвучивая планы на 2021 год, премьер-министр Роман Головченко обещал жестко контролировать цены и импорт, правда, "экономическими методами, не запретительными".

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