Австрия предложит ЕС ввести «зеленые COVID-паспорта» 1 25.02.2021, 13:24

Их получат те, кто уже провакцинировался, переболел коронавирусом или недавно сделал тест на него.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что собирается предложить на саммите ЕС ввести по всей территории Евросоюза так называемые "зеленые COVID-паспорта". Их получат те, кто уже провакцинировался, переболел коронавирусом или недавно сделал тест на него, сообщает liga.net со ссылкой на ORF.

Он подчеркнул, что эта идея должна быть реализована в виде мобильного приложения, чтобы "каждый имел возможность идентифицировать себя при помощи телефона".

"Мы все хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Мы хотим вернуть свободу путешествий по Европе – неважно по делам или для удовольствия, и мы хотим иметь возможность посещать культурные мероприятия, рестораны, отели и наслаждаться всем этим", – отметил Курц, заявив, что "это все реально вернуть уже к лету".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».