Пашинян возглавил шествие своих сторонников в Ереване 25.02.2021, 13:34

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении назвал ситуацию в стране управляемой.

Премьер Армении Никол Пашинян возглавил шествие своих сторонников в Ереване. Перед этим политик обратился к своим сторонникам, собравшимся на Площади Республики. Он заявил, что «внутри страны врагов нет», но «есть вопросы, которые нужно обсудить», передает РБК.

Политик добавил, что вооруженные силы страны подчиняются «народу и премьеру», а ситуацию назвал «управляемой».

Политический кризис в Армении

Утром 25 января Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал уйти в отставку премьер-министра Николу Пашиняна. Военные заявили о неспособности главы правительства «принимать адекватные решения в кризисной ситуации».

В ответ Пашинян вышел на улицы Еревана и назвал действия военных попыткой военного переворота. Своим сторонникам, собравшимся в центре Еревана, он заявил, что вооруженные силы подчиняются правительству и народу Армении.

Перед этим Армянский премьер заявил о решении отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Что предшествовало конфликту

Вечером 24 февраля Пашинян уволил заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна. Последний позволил себе не согласиться с премьером касательно эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые есть на вооружении армянской армии.

Сам Пашинян в интервью 1in.am заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года имевшиеся у Армении «Искандеры» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Саму дискуссию начал бывший президент Армении Серж Саргсян, при котором Ереван и получил «Искандеры». В одном из интервью экс-глава государства заявил, что удивлен тем фактом, что армия не использовала «Искандеры» уже на третий день конфликта в Нагорном Карабахе.

В ноябре прошлого года бывший главный военный инспектор армянской армии Мовсес Акопян рассказывал о том, что «Искандеры» были задействованы в ходе военного конфликта. Однако при этом он не объяснил, насколько применение ракетного комплекса было эффективным.

При этом в Ереване продолжаются акции протеста оппозиции, уже несколько месяцев требующей отставки Пашиняна. Утром 25 февраля оппоненты премьера также вышли в центр Еревана и перекрыли ряд улиц. Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян обвинил Пашиняна в попытке спровоцировать гражданскую войну.

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