В ГАИ рассказали о «письмах счастья» за езду без техосмотра 25.02.2021, 13:36

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Фото: bymedia

На каком этапе находится внедрение этого новшества?

С 1 марта 2021 вступает в силу обновленный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, отслеживать прохождение техосмотра и наличие страховки у автовладельца, кроме инспекторов ДПС, на линии будут камеры фотофиксации.

Беларусы уже приготовились получать «письма счастья» за непройденный техосмотр, но не тут-то было. Алексей Анискевич, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома, рассказал, на каком этапе внедрение этого новшества, передает «Гродно Плюс».

- На днях в сети Интернет получила распространение информация о том, что с первого марта текущего года владельцам автомобилей, на которые не выдан допуск для участия в дорожном движении – то есть, с не пройденным техосмотром – будут получать «письма счастья» с камер, работающих в автоматическом режиме. Разъясняем, что с первого марта, действительно, вступают в силу изменения в Кодексах и открывается лишь правовая возможность привлечения к ответственности не только за нарушение скоростных режимов и правил парковки камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за другие нарушения, такие как проезд на красный, несоблюдение рядности, а также эксплуатация автомобиля, не допущенного к участию в дорожном движении. Однако с технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно.

Более того, на сегодняшний день ГАИ не ставит перед собой вопрос оперативной реализации таких возможностей.

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