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СБУ: Пророссийский пропагандист Шарий объявлен в розыск

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  • 25.02.2021, 14:02
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СБУ: Пророссийский пропагандист Шарий объявлен в розыск
Анатолий Шарий

Он подозревается в государственной измене.

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, который подозревается в государственной измене, объявлен в государственный розыск Службой безопасности Украины.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в СБУ.

Следователи спецслужбы ознакомили адвоката пропагандиста с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному.

Адвокату Шария также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим

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