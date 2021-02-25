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Экс-глава Нацбанка о «заморозке» цен: Продукция пойдет на черный рынок или за рубеж

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  • 25.02.2021, 14:33
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Экс-глава Нацбанка о «заморозке» цен: Продукция пойдет на черный рынок или за рубеж
Станислав Богданкевич

Популистское решение скоро придется отменять.

Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии udf.by отметил, что административными мерами рост цен в длительной перспективе не остановить.

«На короткий период времени, на месяц-два, это можно сделать. Но если больше, то это приведет к проблемам в торговле, дефициту тех или иных товаров. Продукция пойдет на черный рынок или за рубеж», – сказал Богданкевич.

В сосцетях по поводу решения правительства пишут: велика вероятность, что из-за него задним числом будут повышать цены на названные товары, а заодно на всякий случай начнут поднимать цены и на остальные. Богданкевич этому не удивлен.

«Это нормальная реакция здравомыслящих предпринимателей. Мой сын строит дом в деревне, искал где купить окна. Сравнил цены у двух компаний: у одной была скидка в 50%, в другой – без. Только вот цены оказались одинаковыми. Народ не глупый, ищет пути сохранения рентабельности своего бизнеса. И торговля, и аптеки также будут искать эти пути, иначе им придется закрываться и банкротиться», – считает бывший руководитель Нацбанка.

По его мнению, решение правительства – популистское.

«Конечно, в Советском Союзе практика административного регулирования цен и пустых полок в магазинах длилась десятилетия. Но в современном мире это решение придется скоро отменять. Думаю, это популистский шаг, направленный на временное решение проблемы. Это реакция правительства на выступление Лукашенко, где он раскритиковал частный бизнес», – считает Богданкевич.

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