В небе над Ереваном появилась военная авиация

В небе над Ереваном появилась военная авиация2
- 25.02.2021, 14:51
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Видеофакт.
Как сообщают российские СМИ, в небе над Ереваном, где в четверг проходит шествие сторонников премьер-министра Никола Пашиняна и митинги его противников, заметили военную авиацию
Появилось видео того, как над толпой в небе проносится истребитель. Вероятно, это Су-30СМ ВВС Армении. По другим данным, это МиГ-29.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.