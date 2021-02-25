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В небе над Ереваном появилась военная авиация

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  • 25.02.2021, 14:51
  • 2,812
В небе над Ереваном появилась военная авиация

Видеофакт.

Как сообщают российские СМИ, в небе над Ереваном, где в четверг проходит шествие сторонников премьер-министра Никола Пашиняна и митинги его противников, заметили военную авиацию

Появилось видео того, как над толпой в небе проносится истребитель. Вероятно, это Су-30СМ ВВС Армении. По другим данным, это МиГ-29.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.

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