«Дряхлость системы переходит в процесс распада режима» 2 25.02.2021, 15:00

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Петр Кузнецов

Достаточно, чтобы интересы всех, кто желает перемен в Беларуси, сошлись в одной точке.

Новости последних дней хорошо укладываются в общую логику развития событий, о которой многие говорят еще с осени, пишет в своем телеграм-канале основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов. Путин в Сочи денег Лукашенко не дал. Страна ощутимо на грани девальвации.

Чтобы, если до нее дойдет, хотя бы как-то минимизировать шоки, власти вводят временную заморозку цен. Я не сомневаюсь, что эта мера временная, потому что во власти отлично понимают, к чему она приведет – даже Лукашенко 10 лет назад говорил, что если заморозить цены, то страна вернется в позднесоветскую реальность.

Поэтому цель этого действия, с наибольшей вероятностью состоит в том, чтобы не допустить острых шоков именно весной, когда итак ожидаются протесты. День простоять, да ночь продержаться.

И вот эта вот конфигурация, о которой мы говорим, где Путин денег не дает, экономические проблемы нарастают и под их давлением вертикаль начинает принимать хаотические и ситуативные решения – это то, что многократно прогнозировалось начиная с осени: процесс стагнации и увядания режима, который неминуемо перейдет в стадию распада.

Ситуация и в Беларуси и вокруг Беларуси сегодня такова, что всем очевидна не только явная и зашкаливающая токсичность существующего режима, но и связанные с продолжением его существования огромные риски.

Риски будут зашкаливать для всех: и для чиновников, которым есть, что терять; и для России, которая при таком раскладе не сможет играть желаемой политической роли; и для всех остальных.

И в то же время, на примере разваливающейся экономики, неуверенных, неэффективных и явно ситуативных решений правительства, отсутствия безоговорочной экономической поддержки со стороны России, мы видим, что система явно дряхлеет. Это совершенно не удивительно, если учитывать, какое колоссальное давление на нее, итак изрядно потрепанную, оказывают все эти ожидания с самых разных сторон.

В какой именно форме случится финал – предсказать невозможно. Но можно с высокой долей уверенности предполагать, что случится он тогда, когда интересы всех сторон сбалансируются в какой-то точке и это вызовет решающий резонанс.

Даже самые разболтанные механизмы в какой-то момент находят точку баланса, по-другому не бывает. В нашем случае принципиальное значение имеет лишь то, насколько все играющую роль факторы сохранят свою силу и значимость с течением времени.

Это в настоящий момент уже в большей степени зависит от всех вместе и от каждого в отдельности. И в минимальной – от хаотических и конфликтных действий властей.

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