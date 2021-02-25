Известная британская актриса Кристин Милворд поддержала протестующих белорусов 1 25.02.2021, 15:17

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Кристин Милворд

фото: IMDB

В знак солидарности она записала видео по сюжету книги «Время cэконд хэнд».

Известная британская актриса Кристин Милворд поддержала белорусов. Об этом в «Фейсбуке» сообщил белорусский режиссер и глава лондонского HUNCHtheatre Владимир Щербань:

— Друзья, посмотрите это видео. Уважаемая британская актриса Кристин Милворд, в знак солидарности с Беларусью, записала небольшой отрывок из книги «Время cэконд хэнд» Нобелевского лауреата Светлана Алексиевич.

Кристин нет в социальных сетях, поэтому она попросила меня сказать небольшое вступительное слово. Это очень своевременный пятнадцатиминутный спектакль, о том театре политических действий, в котором оказались белорусы сегодня.

Именно сегодня солидарность творческих людей мира жизненно необходима, ведь Беларусь сходит с первых полос мировых СМИ, а политики традиционно замерли в нерешительности. Смотрите и делитесь со своими англоязычными друзьями, чтобы знали о том, что происходит в центре Европы прямо сейчас.

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