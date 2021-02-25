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Медики раскрыли неожиданную пользу лука для здоровья

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  • 25.02.2021, 15:40
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Медики раскрыли неожиданную пользу лука для здоровья

Результатами поделились специалисты из Турции и США.

Употребление лука может положительным образом отражаться на работе организма человека. Турецкие медики назвали веские причины включить данный овощ в повседневный рацион, пишет u-news.com.ua.

Употребление лука позволяет увеличить плотность костей. Кроме того, с его помощью можно сократить содержание в крови «плохого» холестерина. Овощ благоприятно воздействует на функционирование сердца. Обеспечивается соответствующий эффект за счет способных подавлять воспаление свойств продукта. В составе лука содержится порядка 25 различных антиоксидантов, помогающих в предотвращении повреждения клеток.

Овощ положительно сказывается на пищеварительной системе и имеет преимущества для здоровья полости рта. Ученые из США также выяснили, что наличие продукта в рационе повышает качество сна. С его помощью организму проще противостоять возрастным изменениям, а еще лук помогает в восстановлении кожи.

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