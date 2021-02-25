«Некоторые товары будут исчезать с полок» 2 25.02.2021, 15:43

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Любой государственный контроль — почва для коррупции.

Правительство ввело жесткие ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства: с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц.

В списке продуктов 62 позиции: рис, гречка, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторая колбаса, живая рыба, растворимый кофе, чай, сахар, соль, подгузники и другое. В списке лекарств 50 позиций:

«Амоксициллин», «Азитромицин», «Анальгин», «Арпетол», «Ксилин», «Омепразол», «Эссенцикапс» и другое.

Решению чиновников предшествовало повышение НДС на лекарства, медизделия и некоторые продукты, в том числе из-за этого выросли розничные цены.

Экономист Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что «последствия любых ограничений – еще больший рост цен».

«За 25 лет наши предприниматели и предприятия, что частные, что государственные, научились успешно обходить эти запреты. Условно говоря, если есть хлеб «Раубичский», на который нельзя повышать цену, значит можно выпустить хлеб, который будет называться по-другому, и установить на него изначально более высокую цену. Но с учетом, что не все товары можно выпустить под видом новых, будет сужаться ассортимент. Некоторые товары будут исчезать с полок. Законы экономики никто не отменял, никто продавать себе в убыток не будет», – сказал Марголин.

Еще один негативный аспект решения правительства: оставлена возможность повышать цены по согласованию с госкомиссией.

«Понятно, что если совсем припрет, то пойдут в эту комиссию. А любой государственный контроль – почва для коррупции», – отметил Марголин.

Он склоняется к мысли, что правительство вынуждено будет отменить свое решение. Но чем там могли руководствоваться, идя на такой спорный шаг?

«У нас сейчас руководство правительства, которое имеет не самое близкое отношение к экономике и близкое отношение к военной службе. Там считают, что достаточно сказать «цены, стой, раз-два» и они остановятся. У нас уже был председатель правления Нацбанка (Петр Прокопович – прим.), который считал, что инфляцию разгоняют только бумажные деньги, а никак не безналичные расчеты. Понадобилось звание героя Беларуси и 10 лет, чтобы понять, что это не так», – сказал Марголин.

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