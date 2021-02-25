Генштаб Армении подтвердил требование отставки премьер-министра в новом заявлении 7 25.02.2021, 15:53

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Никол Пашинян

Ранее Пашинян заявил, что это заявление было сделано под давлением.

Генштаб вооруженных сил Армении в новом заявлении подтвердил требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявив, что военнослужащие не находятся под чьим-либо давлением.

Об этом сообщает Armenpress.

"Заявление, сделанное руководством Генштаба Вооруженных сил Республики Армении утром 25 февраля, не было никем управляемым или сделанным под чьим-то давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов-офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", - говорится в заявлении, обнародованном начальником управления информации Генштаба Самвелом Асатряном.

Напомним, в четверг 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба.

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