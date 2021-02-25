Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна 2 25.02.2021, 16:32

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В эти минуты в Ереване проходит митинг оппозиции.

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна приняли решение не расходиться по домам, а переночевать на площади Свободы в центре Еревана. Об этом сообщил координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян, чьи слова приводит портал Aysor, сообщает РБК.

«Будьте готовы, что в случае необходимости мы переночуем на этой площади», — заявил Сагателян во время митинга оппозиции.

Как отмечают армянские СМИ, к митингу оппозиции также присоединился бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров. Его, судя по опубликованной видеозаписи, поддержали собравшиеся.

В свою очередь, Никол Пашинян принял участие в шествии своих сторонников, который продолжился митингом сторонников действующего главы кабмина. Мероприятие проходит на площади Республики, в паре километров от места сбора оппозиции. Там Пашинян заявил, что решение о его уходе с должности премьер-министра должен принимать народ. Также он приказал военным «заниматься своими делами», вернувшись к защите границ: «Это мой приказ, как представителя власти народа. Никто не имеет права нарушить этот приказ», — сказал он.

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