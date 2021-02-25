В Нью-Йорке обнаружили способную снизить эффективность вакцин мутацию COVID-19 25.02.2021, 17:04

Фото: Vanessa Carvalho / Zuma Press / Forum

Исследователи обнаружили изменения в южноафриканском штамме коронавируса, распространившемся на территории США.

Новая разновидность коронавирусной инфекции, обнаруженная в Нью-Йорке, несет в себе потенциально опасную мутацию, которая грозит снижением эффективности вакцин, пишет 25 февраля The Independent со ссылкой на ученых Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета, пишут «Известия».

Исследователи обнаружили изменения в южноафриканском штамме коронавируса, распространившемся на территории США.

Накануне в ВОЗ уточнили, что обнаруженный в ЮАР штамм 501Y.V2 теперь выявлен в 41 стране, а штамм P.1, присутствие которого первоначально было установлено в Бразилии и Японии, — в 29 странах. В ВОЗ также заявили, что разновидность 501Y.V2 может подвергать опасности иммунитет, что указывает на потенциальный повышенный риск нового заражения.

1 февраля российские ученые заявили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

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