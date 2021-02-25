После санкций против Медведчука Владимир Фесенко

25.02.2021, 17:07

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Виктор Медведчук

Как изменились рейтинги Зеленского.

Опубликованы данные опроса украинской соцгруппы «Рейтинг», который проводился 22−23 февраля, то есть уже после введения санкций против Виктора Медведчука и Ко. Подтверждается тенденция, которую я уже отмечал — введение санкций против Медведчука, его телеканалов и финансовых партнеров положительно отразилось на рейтингах президента Владимира Зеленского.

По сравнению с январем 2021 года уровень доверия к президенту вырос с 37% до 44% и Зеленский возглавил рейтинг доверия. Вырос (по сравнению с началом февраля) и президентский рейтинг Владимира Зеленского — примерно с 21% до 23%. Кстати, я прогнозировал, что санкции против Медведчука в большей степени повлияют именно на повышение рейтинга доверия к Зеленскому, и в меньшей степени на его президентский рейтинг.

Президентский рейтинг Юрия Бойко, напротив, снизился, примерно с 17% до 11,3%. А вот президентский рейтинг Мураева (владельца телеканала «Наш») зафиксирован на уровне 4,9% (президентские рейтинги в данном случае приводятся среди тех респондентов, которые определились и будут участвовать в выборах). Думаю, что это уже следствие перетекания части аудитории медведчуковских телеканалов на идеологически родственный им телеканал «Наш».

Похожая тенденция и по партийным рейтингам. Чуть-чуть (на 1%) подрос рейтинг партии «Слуга народа», а вот рейтинги ОПЗЖ опустились примерно на 5%, и партия Бойко-Медведчука в итоге скатилась на третье место в рейтинговой гонке.

Вывод такой. Запрет медведчуковских телеканалов сильнее всего повлиял на рейтинги ОПЗЖ и ее лидера. Снижение за две с половиной недели очень существенное — на 5−6%. Вот она, роль партийных телеканалов как партийных организаторов и пропагандистов. Закрыли этих пропагандистов — и рейтинги ОПЗЖ сразу же поплыли вниз.

Также очень показательно, что санкции против Медведчука поддержали абсолютное большинство респондентов (58%). И уровень поддержки этих санкций заметно выше, чем была поддержка санкций по трем телеканалам.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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