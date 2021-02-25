закрыть
25 февраля 2021, четверг, 17:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну

3
  • 25.02.2021, 17:23
Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну

Они призывают действующие власти уйти мирно.

Часть высокопоставленных офицеров армянской полиции поддержала требование Генштаба ВС республики об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства.

Как передает News.am, они выражают "поддержку командному составу армии". По их мнению, заявление продиктовано обеспокоенностью судьбой Родины. В итоге они призвали сотрудников полиции "не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа".

Теперь они призывают действующие власти "мирно, без потрясений уйти".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина