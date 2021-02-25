Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну

Офицеры полиции Армении отказались подчиняться Пашиняну3
- 25.02.2021, 17:23
Они призывают действующие власти уйти мирно.
Часть высокопоставленных офицеров армянской полиции поддержала требование Генштаба ВС республики об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства.
Как передает News.am, они выражают "поддержку командному составу армии". По их мнению, заявление продиктовано обеспокоенностью судьбой Родины. В итоге они призвали сотрудников полиции "не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа".
Теперь они призывают действующие власти "мирно, без потрясений уйти".