Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении 7 25.02.2021, 19:49

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Фото: kremlin.ru

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Президент России Владимир Путин позвонил и обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном политическую ситуацию в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — отметил пресс-секретарь. Песков отметил, что Путин призвал все стороны к сдержанности.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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