ЕС продлил санкции в отношении режима Лукашенко 2 25.02.2021, 20:16

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Санкции продлены до 28 февраля 2022 года.

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении режима Лукашенко до 28 февраля 2022 года, говорится в заявлении на официальном сайте организации в четверг.

«Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», - отмечается в заявлении.

«Санкции ЕС также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его», - говорится там.

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