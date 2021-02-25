Как победить режим Путина 2 Андерс Аслунд

25.02.2021, 21:05

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Пишет известный американский экономист Андерс Аслунд.

С 2012 года Запад накладывает все больше санкций на Россию. Некоторые из них являются односторонними санкциями США, а к другим присоединились западные союзники. В настоящее время у США около 15 различных санкционных программ для России, и рассматриваются еще несколько. Разумно, что администрация Байдена призвала к пересмотру американских санкций в отношении России.

Санкции должны быть эффективными. Они должны сдерживать, наказывать и, будем надеяться, заставлять отказываться от плохого поведения. Таргетированные и четко определенные санкции обычно более эффективны, чем широкие санкции, например, направленные на смену режима. Чем больше стран принимает в них участие, тем эффективнее санкции. Поэтому администрация Байдена права в своем намерении вернуться к перспективной координации с европейскими союзниками в своих санкциях против России.

Первыми американскими санкциями в отношении России после окончания холодной войны стал Закон о верховенстве права и подотчетности в области прав человека имени Сергея Магнитского от 2012 года. Он направлен против нарушителей прав человека и коррупции в России. В соответствии с этим законом были применены санкции в отношении более 50 российских должностных лиц и частных помощников, а также некоторых юридических лиц. Действия этих преступников являются незаконными по российскому законодательству, но Кремль защищает своих преступных чиновников и огорчен санкциями закона Магнитского, который гарантирует их действенность.

Глобальный закон о верховенстве права и подотчетности в области прав человека имени Сергея Магнитского, который был принят позже, применяет те же принципы на мировом уровне и направлен против коррумпированных и тиранических высших должностных лиц и олигархов. Два закона Магнитского кажутся идеальными формами санкций. Они стали популярными среди сообщества неправительственных организаций, потому как их боятся крупные воротилы. Теперь Соединенные Штаты должны наложить санкции на семь высших должностных лиц и олигархов, предложенных лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.

Еще одна группа санкций касается других стран, в частности Ирана, Сирии, Северной Кореи и Венесуэлы. Часто российские компании, государственные или частные, участвуют в незаконных операциях там, но эти программы санкций не являются предметом обсуждения санкций против России.

Две крупные программы санкций США связаны с российской агрессией против Украины, сначала с российской оккупацией Крыма в феврале-марте 2014, а затем с российской военной агрессией на востоке Украины с июля 2014. И те, и другие были согласованы с ЕС и некоторыми другими союзниками, и они поддерживаются и постепенно обновляются.

Крымские санкции США и ЕС с марта 2014 года являются прямыми: под них подпадают все главные политические преступники и компании, которые ведут значительный бизнес с полуостровом, чтобы максимизировать для России стоимость оккупации Крыма. Это разумная и хорошо функционирующая программа санкций, которую следует поддерживать и контролировать. Соединенные Штаты также наложили санкции на старых деловых друзей Путина из Санкт-Петербурга, которые имеют с ним сомнительный бизнес. Путин возмущался, мол, насколько это несправедливо, показывая тем самым, что эти санкции ударили сильно.

В июле 2014 года Россия отправила свои силы специального назначения в Украину, так как сепаратисты на востоке Украины потерпели военный крах. 16 июля Соединенные Штаты ответили новыми далеко идущими санкциями. Две недели спустя ЕС последовал их примеру. Помимо применения к ответственным лицам и организациям, они включали секторальные санкции в отношении финансов, нефтяных и оборонных технологий.

Финансовые санкции имели очевидные последствия, вынуждая Россию возвращать свои иностранные кредиты. Общий объем внешней задолженности сократился с $729 млрд в конце 2013 года до $470 млрд в конце 2020 года, в то время как другие страны с формирующейся рыночной экономикой привлекали больше иностранных кредитов. Это частично объясняет, почему ВВП России не вырос с 2014 года. Эти санкции целенаправленны и работают так, как планировалось. Их можно легко расширить. Соединенные Штаты и ЕС должны угрожать сделать это, если Россия не выведет свои войска из восточной Украины.

В 2017 году, после того как Дональд Трамп стал президентом, Конгресс США принял подавляющим большинством голосов закон О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Он хотел защитить санкции США от Трампа, который выступал против них и хвалил президента России Владимира Путина. Самый замечательный раздел этого закона предписывал наказание олигархов, близких к Кремлю.

Администрация Трампа колебалась, но к апрелю 2018 года политически это выглядело уже совсем неловко, поэтому она наложила санкции на семь крупных российских олигархов. Впервые Москва была шокирована, и фондовая биржа упала на 10% за один день. Но Минфин США злоупотребил мерами — одним из санкционируемых олигархов был Олег Дерипаска, главный владелец компании Rusal, производящей 6% всего мирового алюминия. Цена на алюминий взлетела на 20%. В Ирландия и Швеции находились производства Rusal, которые больше не могли работать. Дерипаска оказался слишком крупной фигурой, чтобы на него наложили санкции, что вынудило Минфин отступить. Минфин должен лучше готовиться, чтобы избежать очередного фиаско, как это произошло в случае Дерипаски.

В рамках двух последних законопроектов по обороне Конгресс принял суровые санкции в отношении поставщиков Северного потока-2, российского газопровода из России в Германию через Балтийское море. Россия и Германия выступают против этих санкций, в то время как большинство восточных европейцев одобряют их. Администрация Байдена должна в ближайшее время решить, делать ли исключение для этого российского газопровода. Должна ли она одобрить немецкое сотрудничество с Россией вопреки интересам большинства членов ЕС и Украины? Ответ должен быть очевиден.

Соединенные Штаты также ввели санкции против России за киберпреступления, вмешательство в выборы и использование химического оружия в Великобритании в 2018 году, а Министерство юстиции возбудило уголовные дела против подозреваемых. Хотя такое поведение является преступным, персональные санкции могут быть не лучшей контрмерой. Санкции к людям, которые никогда не выезжают за границу, не очень эффективны.

Санкции США в отношении России от некоторой рационализации могли бы выиграть, но в целом их принципы ясны и разумны. США должны заботить три направления — возобновление координации с ЕС, значительное улучшение соблюдения и вытеснение России из восточной Украины, угрожая введением новых санкций. Кроме того, Россия не может быть вовлечена в процесс переговоров. А сейчас США должны ввести персональные санкции в защиту Навального.

Андерс Аслунд, «Новое время»

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