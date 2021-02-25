Кравчук: Украине нужно стать членом ЕС и НАТО, чтобы окончательно оторваться от РФ 4 25.02.2021, 21:50

Леонид Кравчук

фото: tut.by

Также Украине необходимо получить статус особого партнера США.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Deutsche Welle заявил, что Украина должна стать членом Евросоюза и НАТО, чтобы окончательно оторваться от России.

"Если вспомните основной документ, принятый еще [экс-президентом РФ Борисом] Ельциным, то одним из первых пунктов отмечалось, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. Это еще при Ельцине. Этот тезис не отменялся", – сказал Кравчук.

По его словам, такие тезисы звучали из России "волнами – то больше, то меньше".

"Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально – членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются Украиной", – отметил Кравчук.

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