Товарооборот Беларуси с ЕС упал на 9,2% 1 25.02.2021, 22:06

Экспорт товаров в ЕС сократился на 10,8%.

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 9,2% до 11 млрд 935,7 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата, передает naviny.online.

Экспорт товаров в ЕС сократился на 10,8% до 5 млрд 458,9 млн долларов, импорт — на 8,3% до 6 млрд 476,8 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2020 году составило 1 млрд 17,9 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в прошлом году на долю стран ЕАЭС приходилось 48,2% (в 2019-м — 44,2%), России — 45,2% (41,5%), ЕС — 18,8% (18,5%), остальных стран — 33% (37,3%). Импорт из стран ЕАЭС составил 50,6% общего объема импорта (в 2019 году — 56,2%), из России — 50,2% (55,8%), ЕС — 19,9% (17,9%), остальных стран — 29,5% (25,9%).

За 2020 год зарегистрированы экспортно-импортные операции с 206 странами. Товары поставлялись на рынки 174 государств, импортировалась продукция из 185 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси в 2020 году были: Россия — 47,9% всего объема товарооборота; Украина — 7,4%; Китай — 7,3%; Германия — 4,3%; Польша — 4%; Литва — 2,2%; Нидерланды — 1,7%; Великобритания — 1,6%; Казахстан — 1,4%; Италия — 1,3%; США, Турция и Бразилия — по 1,2%.

Товарооборот с Россией по итогам 2020 года составил 29 млрд 519,4 млн долларов, или на 17,3% меньше, чем за 2019 год, экспорт — 13 млрд 132,2 млн долларов (-4%), импорт — 16 млрд 387,2 млн (-25,6%).

В Великобританию экспортировано товаров на 814 млн долларов (-64,7%), импортировано из этой страны — на 202,2 млн (-26,8%). Товарооборот снизился на 60,6% до 1 млрд 16,2 млн долларов.

Товарооборот с Украиной составил 4 млрд 546,4 млн долларов (-22,2%), экспорт — 3 млрд 149,2 млн (-24%), импорт — 1 млрд 397,2 млн (-17,7%).

В Нидерланды экспортировано товаров на 685,9 млн долларов (-14,4%), импортировано из страны — на 388,5 млн (-7,8%). Товарооборот снизился на 12,2% до 1 млрд 74,4 млн долларов.

Товарооборот с Германией уменьшился на 15,4% до 2 млрд 623,1 млн долларов. Экспорт упал до 937,8 млн (-28,2%), импорт — до 1 млрд 685,3 млн (-6,1%).

Экспорт в Литву снизился до 1 млрд 37,5 млн долларов (-2,2%), импорт из этого государства — до 399,9 млн (-11,5%). В целом товарооборот уменьшился на 4,7% до 1 млрд 377,4 млн долларов.

В Китай экспортировано товаров на 749,3 млн долларов (+11,3%), импортировано из КНР — на 3 млрд 751 млн (-1,5%). Товарооборот составил 4 млрд 500,3 млн долларов (+0,4%).

Товарооборот с Польшей снизился на 5,1% до 2 млрд 489,5 млн долларов. Экспорт составил 1 млрд 250,1 млн долларов (-3,2%), импорт — 1 млрд 239,4 млн (-6,8%).

Товарооборот с Италией снизился на 13,7% до 777,8 млн долларов. Экспорт составил 90,5 млн долларов (-7,6%), импорт — 687,3 млн (-14,4%).

Экспорт в США составил 199,2 млн долларов (+3,5%), импорт из этой страны — 535,1 млн (-19,3%). Товарооборот снизился на 14,2% до 734,3 млн долларов.

Товарооборот с Францией составил 423,4 млн долларов (-7%), экспорт — 119 млн (+8,7%), импорт — 304,4 млн (-12%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов.

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