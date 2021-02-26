«Сын служит в ОМОНе, переживает за сестру» 12 26.02.2021, 8:51

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Юлия Кашеверова

Рассказ отца медсестры из Витебска, которой дали полтора года колонии.

22-летняя Юлия Кашеверова в прошлом году окончила Витебский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело» и 29 июля поступила на работу медицинской сестрой в 103-ю десантную бригаду. Девушку уволили с работы 9 октября, после того как 4 октября ее задержали и завели дело за участие в акции по статье 23.34.

Суд над ней начался 7 октября, дело направили на доработку, а саму Юлию отпустили. Но 20 октября на квартиру приехали четверо сотрудников милиции, которые провели обыск и снова задержали Юлию. С обыском приезжали еще и 22 октября. Дело завели по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса («Злостное хулиганство»). Потом новый следователь переквалифицировал дело на часть 2 статьи 339.

«После выпуска Юлия отработала чуть более двух месяцев, — рассказал «Радыё Свобода» отец Юлии Сергей Кашеверов. — До этого она училась в другом учебном заведении, но там не понравилась, решила поступить в медицинский колледж. Это было ее решение».

Сергей Кашеверов — бывший военнослужащий, подполковник запаса, уволился в 2013 году. За три месяца до задержания Юлии у нее умерла мать, которая болела раком.

«Нам давали прожить пару месяцев, мы прожили год и три, скажем так, немного повоевали, как могли, — говорит Сергей Кашеверов. - Это как раз был День учителя, я тогда ей написал, что как раз три месяца, как умерла мать. Она сказала, что пойдет в магазин, потом собиралась в церковь. Поехала с подругой, приняла участие в шествии. А до церкви вечером не дошла, ее забрали».

Сергей Кашеверов родился в Украине, женился и остался в Беларуси.

«Самый большой парадокс, что у меня еще есть сын, который служит в Минском областном ОМОНе, - говорит отец Юлии Кашеверовой. — Когда Юля попалась, ему не дали продвижения по службе. Сдавал нормативы, должен был перейти в другую группу. Но по той причине, что на сестру возбудили уголовное дело, он не поехал. Брат, конечно, переживает за сестру».

По словам Сергея Кашеверова, Юлия поддалась эмоциям, и дело нужно было рассматривать по административной, а не по уголовной статье.

«Это мое мнение, и я его держусь, — говорит он. - Есть видео, четко все видно, она сделала три удара, вмятина в машине 2 миллиметра. Ее, по-русски говоря, можно было кулаком выровнять. А ей посчитали еще и боковые двери, к которым она не прикасалась, сделали из нее сначала организатора, что маску какую-то снимала, а она ее не снимала».

Отец Юлии просмотров запись происшествия на большом экране, так как на суде его смотрели на ноутбуке, а этот размер не позволяет все заметить.

«Того, что Юлия у кого-то сорвала эту маску, нет нигде. Она поднимала ее возле машины, потом она ее выпустила, когда брызнули газ, и потом второй раз подняла. Все видео мы представили суду, однако суд посчитал, что она якобы сорвала. Хотя ни один из омоновцев не видел и не мог подтвердить, что она что-то снимала».

Сергей говорит, что дочь ударила по милицейской машине из-за эмоций.

«Еще когда училась в колледже, ехала в автобусе, у пассажира случился приступ эпилепсии. Все убежали, а она осталась, оказала первую медицинскую помощь, достала язык. Позвонила в «скорую» и отправила, — говорит отец. — Она эмоционально все воспринимает и старается помочь. И в этом случае она увидела, что человек упал, и ей хотелось помочь».

Сергею Кашеверову уже разрешили первое свидание с дочерью, оно состоится в ближайшие дни. Он говорит, что дочь поменялась и по письмам видно, что «стала более серьезной и взрослой».

«Я предполагал, что дадут даже больше, учитывая ситуацию и то, которые всем дают сроки. Но я ждал условного срока. Дали 1,6 реального. Но я считаю, что она все осознала и можно было решать вопрос условного срока».

Юлия просила передать ей медицинские книги, однако в СИЗО не разрешили. Она мечтает на свободе заниматься своим любимым делом — медициной.

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