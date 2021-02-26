Известный врач рассказал, зачем маска от COVID-19 нужна на свежем воздухе 4 26.02.2021, 9:30

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Какую пользу она приносит?

А зачем маска от COVID-19 на свежем воздухе? На этот вопрос в своем блоге попытался ответить известный украинский врач Евгений Комаровский:

— Я не понимаю смысл ходьбы по улице в маске. Это глупости. Маска нужна там, где невозможно социальное дистанцирование — 1,5−2 метра на одного человека и там, где нет вентиляции воздуха.

Если над вашей головой открытое небо, какой смысл в маске? Если вы считаете, что она нужна по противоэпидемическим соображениям — не нужна. Я вообще считаю, что требования, когда мы видим, как по улице идет человек в маске — это такая дискредитация медицинской науки. Это вообще позорище. Из-за таких требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике. Они видят явную абсурдность этих рекомендаций, и, естественно, перестают верить во все остальное. С моей точки зрения — так нельзя.

Тем не менее, обратим внимание на следующее.

Очень часто на морозе лицо, рот и нос закрывают. Особенно детям закрывают шарфиком. Что происходит, когда в мороз мы закрываем рот и нос? На морозе часто происходит спазм сосудов носа и нарушение кровообращение в слизистой. После этого воздух, поступающий в нос, перестает увлажняться и согреваться. Когда мы нагреваем маску или любой шарфик на нос? Выдыхаемый воздух задерживается возле носа и не дает ему замерзнуть. Это реально надо, когда реальный мороз.

Но к профилактике коронавирусной инфекции маска на морозе не имеет никакого отношения.

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