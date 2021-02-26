Армянский нокдаун 1 26.02.2021, 9:59

Чем закончится противостояние в стране?

Четвертый месяц армянское общество живет в условиях высокой поляризации, вызванной военно-политическим поражением в Нагорном Карабахе, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

В стране продолжает действовать режим военного положения, а внешнеполитическая обстановка все еще очень сложная. Поскольку мирного договора с Азербайджаном у республики нет, а существует лишь договоренность о перемирии, то угрозы извне остаются крайне высокими.

На этом фоне правительство Никола Пашиняна продолжает свою работу, испытывая на себе бремя внутреннего давления в виде массового протестного движения, подпитываемого иностранными силами, преимущественно российскими.

Во взрывоопасную обстановку свою посильную лепту решили внести и местные генералы, которые по итогам «осенней войны» продемонстрировали свою некомпетентность, и покрыв себя позором поражения, пытаются самоутвердится на Пашиняне. Его целенаправленно объявляют предателем и пособником «турков», те, кто десятилетиями не особо заботился о качестве вооружений, полагая, что в ХХІ веке все еще можно выигрывать войны заваливая поля сражений трупами своих солдат.

Когда армянский премьер резонно заметил о непригодности хваленных российских ОТРК «Искандер», ракеты которых не взрываются, и как итог Ереван проиграл войну, в армейских рядах начались брожения. Они вылились в ультиматум Генштаба от 25 февраля, в котором 40 генералов и полковников назвали неадекватным и дискредитирующим армию, и потребовали у премьера и правительства уйти в отставку.

Очевидна политизация армейского руководства в виде серьезного демарша и отказа повиноваться решениям правительства, однако назвать это «попыткой военного переворота» или «путчем» очень сложно. Это какая-то словесная дуэль, самострел себе в голову, в ходе которых, вы будете смеяться, но Пашиняна в нокаут так и не удалось отправить.

Оказалось, что в армянской армии не только российские ракеты «Искандеров» только на 10% взрываются, но и генералы делают такие же 10% путчи. Сказали «А», но «Б» не последовало: захвата правительственных зданий не произошло, солдаты остались в казармах, бронетехника не вышла на улицы столицы (пролет МиГ-29 ВКС РФ над центром столицы не в счет), где вместо этого прошли митинги сторонников и противников Пашиняна.

У армянских военных есть указания ГРУ на дестабилизацию, но плана действий нет. В итоге Пашиняну снова удалось выйти из нокаута и выиграть раунд уличного противостояния. По данным НКО «Союз информированных граждан» на митинг в его поддержку на площадь Республики вышли 10200 человек, тогда как акция оппозиции на площади Свободы собрала 5400 демонстрантов. Да, поддержка Пашиняна совсем не на уровне 2018 года, но в армянской колоде он все еще в числе козырей.

На стороне Пашиняна выступило даже турецкое правительство, осудившее попытки насильственного захвата власти. Российские стервятники, в буквальном смысле кружившие над головами армян, были вынуждены коллективно ретироваться. Шойгу и Лавров, связавшись с армянскими коллегами фактически дали сигнал спецслужбистам из ГРУ и ФСБ свернуть активность и залечь на какое-то время на дно. Потом Путин провел телефонные переговоры лично с Пашиняном, и призвал к порядку, спокойствию и сдержанности.

Путина не только заботит проблема краха политической конструкции трехсторонних договоренностей по Карабаху в случае устранения Пашиняна, но и судьба его персоны. Он четко осознает, что Шойгу и ГРУ в Армении «тренируется на кошках». Сегодня они свалят непопулярного Пашиняна, а завтра воспользуются протестным движением в России и организуют военный путч. Генерал армии Шойгу не зря до последнего дня жизни заботился об одном из лидеров ГКЧП, маршалом СССР Дмитрием Язовым, примеряя к себе роль военного диктатора России. Конечно же более удачливого, как он надеется, чем его почивший кумир.

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