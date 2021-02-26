Эстония предупредила о возможном ударе войск РФ по Украине и странам Балтии через Беларусь 26.02.2021, 10:23

Опубликован годовой отчет Службы внешней разведки страны.

Из-за политики Лукашенко Беларусь стала военным округом Российской Федерации. Об этом говорится в годовом отчете Службы внешней разведки Эстонии, сообщает «Радыё Свабода».

Этот «Белорусский военный округ» представляет непосредственную угрозу для ближайших соседей Российской Федерации. В Службе внешней разведки Эстонии отмечают, что следующие российско-белорусские военные учения «Запад» состоятся в этом году, и правительство захватившего власть в Беларуси Лукашенко будет все больше зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

«Учитывая географическое положение и территориальное покрытие, Беларусь является необходимой буферной зоной для России и обеспечивает ее задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь в качестве плацдарма и разместить там свои войска, заблокировав доступ НАТО к Сувалкскому коридору, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и установление наземной связи с Калининградской областью России», — говорится в сообщении.

Эстонская разведка считает, что удар российских войск по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси с потенциальной угрозой становится реальным.

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