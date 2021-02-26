СМИ: Есть три сценария отстранения Пашиняна от власти в Армении 26.02.2021, 10:25

Никол Пашинян

Экс-советник министра обороны Украины подтвердил свой прежний прогноз.

Российские спецслужбы попытаются использовать проигрыш Армении в Нагорном Карабахе для смещения премьер-министра Николы Пашиняна на более управляемого и лояльного к Москве руководителя. С этой целью может быть использовано три сценария, а также их комбинации.

Об этом еще в ноябре прошлого года предупреждал бывший советник министра обороны Украины, адвокат и координатор общественного движения «Спільна справа» Александр Данилюк, который сейчас напомнил о своем политическом прогнозе.

Первый — использование уличных протестов для добровольной или принудительной отставки Пашиняна с последующими досрочными парламентскими выборами.

Второй — силовой захват власти т.н. «добровольцами Арцаха», среди которых могут быть как армяне, так и русские, а также другие иностранцы, в том числе представители Абхазии, Осетии, ЛДНР, Крыма и Приднестровья.

Третий — захват власти пророссийскими силовиками в результате военного переворота.

Во всех трех сценариях и в их комбинациях Пашиняна обвинят в предательстве национальных интересов, подчеркивал тогда общественный деятель, отметив, что сейчас его прогноз сбывается.

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