Ученые обнаружили в Арктике «бомбу» для климата 26.02.2021, 10:31

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Открытие совершили в Вашингтонском университете.

Ученые Вашингтонского университета, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили, что содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличилось на 40 процентов за последние два десятилетия. Проникновение пресной воды в Атлантический океан может катастрофическим образом повлиять на глобальный климат. Статья специалистов опубликована в журнале Nature Communications.

По словам ученых, накопление пресной воды происходит из-за таяния арктических льдов. В настоящее время пресная вода находится поверх соленой и удерживается ветрами в море Бофорта, образуя нечто вроде водяного купола. Если ветры ослабнут, то пресная вода проникнет в северную Атлантику, включая море Лабрадор. Это, в свою очередь, повлияет на крупные океанические течения в Атлантическом океане, а также циркуляцию холодных и теплых вод.

Вывод исследователей основан на моделировании циркуляции океана, которое позволило проследить за распространением пресной воды в море Бофорта в период 1983-1995 годов. Оказалось, что большая часть пресной воды достигла Лабрадора через Канадский Арктический архипелаг. Во время этого события соленость Лабрадора понизилась на 0,2-0,4 части на тысячу частей.

В настоящее время объем пресной воды в море Бофорта в два раза больше, чем в прошлый раз, и составляет 23 тысячи кубических километров. Хотя точное воздействие такой пресноводной «бомбы» на Атлантику нельзя спрогнозировать, ученые полагают, что это окажет серьезное влияние на климат всего Северного полушария.

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