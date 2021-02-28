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Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека

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  • 28.02.2021, 22:14
  • 6,154
Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека

Яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга.

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга.

Результаты исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Ученые выделили из мозга взрослых мышей стволовые клетки и добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках, сообщает РИА Новости.

Исследователи пришли к выводу, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют образования новых нейронов - нейрогенез.

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