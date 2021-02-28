Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека

Ученые выявили влияние употребления яблок на работу мозга человека1
- 28.02.2021, 22:14
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Яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга.
Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили, что яблоки в рационе человека позволяют улучшить работу мозга.
Результаты исследования, проведенного на мышах, опубликованы в журнале Stem Cell Reports.
Ученые выделили из мозга взрослых мышей стволовые клетки и добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках, сообщает РИА Новости.
Исследователи пришли к выводу, что высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют образования новых нейронов - нейрогенез.