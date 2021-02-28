25.03 – День Воли 4 28.02.2021, 22:59

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Иллюстрационное фото: «Радыё Свабода»

Белорусы уже готовятся отпраздновать национальный праздник.

День Воли отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта. Белорусы заранее начали друг друга информировать об одном из главных праздников.

«Хотела бы подать инициативу ко Дню Воли! Просто информировать людей, что мы собираемся выйти и готовы долбить эту власть! В чем суть? Можно не только клеить листовки и стикеры, можно просто сделать самолетики из бумаги, написать дату 25.03 и пустить из окна или балкона. Утром, идя на работу, люди будут видеть эти самолетики! И чем больше их будет, тем больше будет подниматься боевой дух. Мы с дочкой запустили парочку в Бресте сегодня! Надеемся, инициативу поддержат», - пишет читательница телеграм-канала «Баста!»

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