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Белоозерск показал пример борьбы за национальный флаг

  • 3.02.2021, 8:13
  • 1,730
Белоозерск показал пример борьбы за национальный флаг

Жители города вышли на мирную акцию против режима.

Белоозерск вышел в поддержку национального флага и призывает всех присоединяться к мирным акциям против режима.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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