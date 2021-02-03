Белоозерск показал пример борьбы за национальный флаг 3.02.2021, 8:13

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Жители города вышли на мирную акцию против режима.

Белоозерск вышел в поддержку национального флага и призывает всех присоединяться к мирным акциям против режима.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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