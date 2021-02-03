Самый сильный магнит во Вселенной подал необычные сигналы 3 3.02.2021, 8:41

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фото:zen.yandex.ru

Астрономы пытаются разгадать странное явление.

Астрономы выявили странное поведение радиогромкого магнетара Swift J1818.0-1607, который представляет собой нейтронную звезду с экстремально сильным магнитным полем. Такие объекты известны как самые сильные магниты во Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Магнетар был обнаружен в марте 2020 года по мощной рентгеновской вспышке. После этого объект подал необычные радиоимпульсы, которые отличались от таковых у других радиогромких магнетаров. Обычно радиоимпульсы имеют постоянную яркость в широком диапазоне наблюдаемых частот, однако импульсы от J1818 намного ярче на низких частотах, чем на высоких частотах, что делает его похожим на пульсар. В новой работе ученые наблюдали магнетар с помощью радиотелескопа CSIRO Parkes с мая по октябрь 2020 года.

В мае магнетар все еще излучал необычные пульсароподобные импульсы, однако к июню он начал мерцать, колеблясь между пульсароподобными и магнетарными радиоимпульсами. Такое поведения уникально и не наблюдалось ранее ни у одного подобного объекта.

Также у J1818 магнитная ось не совмещена с осью вращения, как у многих других магнетаров. Радиоизлучающий магнитный полюс находился в южном полушарии звезды, чуть ниже экватора. Согласно данным, такая геометрия у данного объекта является стабильной. Однако 1 августа 2020 года оказалось, что радиолуч на короткое время переключился на совершенно другой магнитный полюс, расположенный в северном полушарии магнетара. Конфигурация магнитного поля у J1818 похожа на подковообразный магнит, что не похоже на большинство обычных нейтронных звезд.

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