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СМИ: Один из белорусских банков готовится к курсу 4 рубля за доллар к весне

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  • 3.02.2021, 8:55
  • 5,171
СМИ: Один из белорусских банков готовится к курсу 4 рубля за доллар к весне

Банкиры допускают панику на валютном рынке.

В одном из белорусских коммерческих банков в прогнозах на второй-третий квартал 2021-го в пессимистическом сценарии заложен курс доллара США 3,5-4 рубля. Об этом Myfin.by сообщил источник в банке.

По сообщению источника, в одном из коммерческих банков Беларуси готовятся к кратной девальвации белорусского рубля в случае резкого ухудшения экономической ситуации, в том числе из-за увеличению директивного кредитования. По его данным, во внутренних документах банка закладывается диапазон девальвации в 3,5-4 рубля за доллар в самом худшем, пессимистическом, прогнозе уже во втором-третьем квартале 2021-го года.

Вот как прокомментировали эту информацию Myfin.by в других банках.

«В стратегии на 2021-й у нас точно такого нет. В прогнозе закладывается незначительный рост курса доллара по году на 20-30 копеек» – рассказали в БПС-Сбербанке.

В Банке Дабрабыт также подтвердили, что кратного роста курса доллара ни один из прогнозов в рамках стратегии не предусматривает.

В Альфа-Банке сообщили, что в их прогнозах такого сценария не существует.

Еще несколько источников в коммерческих банках на условиях анонимности сходятся во мнении, что такой сценарий вряд ли мог бы попасть в прогнозы документально, так как очень высока вероятность утечки документа, что может легко спровоцировать панику на валютном рынке.

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